WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store

На конференции для разработчиков WWDC 2019 компания Apple представила новую операционную систему для своих «умных» часов – watchOS 6.

watchOS 6

Главной особенностью ОС стали приложения Indepented Apps, которые теперь работают независимо от смартфона. В системе появился собственный App Store, в котором можно искать, скачивать и обновлять приложения. Отметим, что ранее устанавливать новый софт на Apple Watch можно было лишь через iPhone.

watchOS 6

В watchOS 6 добавлены стандартные приложения для аудиокниг, диктофона, калькулятора и календарь для менструальных циклов. Также часы на обновлённой ОС смогут сравнивать показатели активности пользователя за год.

Кроме того были показаны несколько новых циферблатов, как с вариантом лишь отображения времени, так и интерактивные.

watchOS 6

Бета-версия watchOS 6 будет выпущена для разработчиков уже на этой неделе, тогда как публичный релиз ОС состоится лишь этой осенью.


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