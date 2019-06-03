WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store

На конференции для разработчиков WWDC 2019 компания Apple представила новую операционную систему для своих «умных» часов – watchOS 6.

Главной особенностью ОС стали приложения Indepented Apps, которые теперь работают независимо от смартфона. В системе появился собственный App Store, в котором можно искать, скачивать и обновлять приложения. Отметим, что ранее устанавливать новый софт на Apple Watch можно было лишь через iPhone.

В watchOS 6 добавлены стандартные приложения для аудиокниг, диктофона, калькулятора и календарь для менструальных циклов. Также часы на обновлённой ОС смогут сравнивать показатели активности пользователя за год.

Кроме того были показаны несколько новых циферблатов, как с вариантом лишь отображения времени, так и интерактивные.

Бета-версия watchOS 6 будет выпущена для разработчиков уже на этой неделе, тогда как публичный релиз ОС состоится лишь этой осенью.