Новостей.COM ⇒ Mobile

Oppo показала смартфон с подэкранной камерой Вице-президент Oppo, Брайан Шен, в социальной сети Weibo, опубликовал видео, демонстрирующее прототип смартфона с подэкранной селфи-камерой. В обычном состоянии фронтальная камера устройства не видна, но при запуске специального приложения, верхняя часть экрана затемняется и камера активируется. В последующем сообщении Брайан Шен признался, что технология подэкранной камеры всё еще находится на начальной стадии разработки. И чтобы добиться совершенства инновационной функции потребуется время. Также известно, что над аналогичной технологией работает и компания Vivo.

MobiDevices

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.