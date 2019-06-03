Oppo показала смартфон с подэкранной камерой

Вице-президент Oppo, Брайан Шен, в социальной сети Weibo, опубликовал видео, демонстрирующее прототип смартфона с подэкранной селфи-камерой.
В обычном состоянии фронтальная камера устройства не видна, но при запуске специального приложения, верхняя часть экрана затемняется и камера активируется.
В последующем сообщении Брайан Шен признался, что технология подэкранной камеры всё еще находится на начальной стадии разработки. И чтобы добиться совершенства инновационной функции потребуется время. Также известно, что над аналогичной технологией работает и компания Vivo.