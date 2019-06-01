Moto Z4: смартфон среднего уровня с чипом Snapdragon 675 и 4 Гбайт ОЗУ

Компания Motorola официально представила новый смартфон среднего уровня Moto Z4. Не так давно аппарат был замечен в базе Geekbench, где были раскрыты некоторые его характеристики, а теперь стали известны все ключевые параметры новинки.

Аппарат получил 6,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED. Он поддерживает разрешение 2340 ? 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+) и имеет соотношение сторон 19:9. Уровень контрастности экрана достигает 1 000 000:1, а сам дисплей занимает 85 % передней поверхности устройства. От механических повреждений и пыли дисплей надёжно защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Для защиты пользовательской информации предлагается использовать интегрированный в область экрана сканер отпечатков пальцев.

В верхней части лицевой стороны разместилась 25-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0, которая поддерживает режим портретной съёмки. Основная камера, расположенная на тыльной стороне, выполнена на основе сенсора на 48 Мп с диафрагмой f/1,7, который дополняется двойной светодиодной вспышкой. В наличии система оптической стабилизации и фазовый автофокус.

Аппаратной основой Moto Z4 является 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 675, работающий на частоте 2,0 ГГц и дополняемый 4 Гбайт оперативной памяти. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 612. Устройство имеет встроенный накопитель на 128 Гбайт, а также поддерживает установку карты памяти ёмкостью до 2 Тбайт. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей на 3600 мА·ч. В комплект поставки входит быстрое зарядное устройство на 15 Вт TurboPower. Для восполнения потраченной энергии предлагается использовать интерфейс USB Type-C.

Конфигурация дополняется адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 AC и Bluetooth 5, а также приёмником сигналов навигационной системы GPS и NFC-чипом. Для подключения гарнитуры имеется стандартный 3,5-миллиметровый разъём. Новинка имеет габариты 158 ? 75 ? 7,35 мм и весит 165 г. Смартфон поддерживает работу в сетях LTE и может использоваться в сетях связи пятого поколения (5G), но для этого потребуется приобрести отдельный модуль 5G Moto.

Новый Moto Z4 функционирует на основе мобильной ОС Android 9.0 (Pie). Устройство поступит в продажу в двух вариантах цветового исполнения корпуса: Flash Grey и Frost White. Уже сейчас смартфон доступен для предварительного заказа на территории США по цене в $499,99.



