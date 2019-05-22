СМИ: Vodafone покупает телеком-компанию Ахметова Vega
Управляющая компания СКМ Рината Ахметова продает оператора фиксированной связи Vega. Покупателем выступит мобильный оператор Vodafone Ukraine. Об этом LIGA.net рассказали три источника на рынке. “Сделка есть. Но не финализирована”, – заявил один из сотрудников конкурирующей компании, пишут
Сумма предстоящей сделки источникам неизвестна, однако по мнению игроков рынка может составлять около 1 млрд грн.
В пресс-службе отказались комментировать “гипотетические и несостоявшиеся сделки”. В Vodafone также воздержались от комментариев. Собеседник редакции из АМКУ на правах анонимности сообщил, что в ведомстве пока не рассматривали заявок от СКМ и Vodafone на предмет концентрации рынка.
Активы Vega
Vega предоставляет услуги телефонии (около 450 000 абонентов) и доступа в интернет (около 150 000). Доход компании в 2018 году составил 641,3 млн грн, EBITDA – 165 млн грн. За последние полгода СКМ переоформил на Vega несколько ценных активов:
- остатки частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, которые не пошли на 4G тендер – в общей сложности 554 МГц в разных областях Украины,
- полосы в 2,3-2,4 ГГц в нескольких регионах (в общей сложности 90 МГц),
- компанию “Диджитал Скринз”, которая развивает онлайн-кинотеатр oll.tv.
Зачем ее покупает Vodafone
- Vodafone развивает 4G на частотах в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. В будущем компания может расширить полосу за счет частот Vega и улучшить качество предоставляемых услуг.
- Благодаря оптоволоконной инфраструктуре Vega, Vodafone сможет запустить пакетные предложения (мобильная связь, интернет и телефония), чтобы конкурировать с “Киевстаром”.
- Vodafone может купить инфраструктуру Vega для запуска с ее помощью услуги 5G.
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Mobile
22.05.2019 18:14