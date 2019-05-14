Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

Верховный суд США вынес решение, в соответствии с которым потребители теперь могут подавать антимонопольные иски против Apple, обвиняющие компанию в завышении цен на приложения в App Store.

Это решение стало результатом восьмилетней тяжбы, начатой в 2011 году. Тогда группа истцов заявила, что Apple монополизировал рынок приложений для iOS, а комиссия в 30%, взимаемая за продажу приложений в магазине и перекладываемая на потребителей, слишком высока, что объясняется фактическим отсутствием конкуренции.

Apple в свою очередь утверждал, что технически пользователи, покупающие приложения в App Store, не являются клиентами компании, поскольку они приобретают приложения у разработчиков. Однако суд отклонил аргументы защиты и вынес решение в пользу истцов.

Эксперты полагают, что этот вердикт может стать прецедентом не только для Apple, но и для других технологических компаний, включая Google.


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