Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store

Верховный суд США вынес решение , в соответствии с которым потребители теперь могут подавать антимонопольные иски против Apple , обвиняющие компанию в завышении цен на приложения в App Store.

Это решение стало результатом восьмилетней тяжбы, начатой в 2011 году. Тогда группа истцов заявила, что Apple монополизировал рынок приложений для iOS , а комиссия в 30%, взимаемая за продажу приложений в магазине и перекладываемая на потребителей, слишком высока, что объясняется фактическим отсутствием конкуренции.

Apple в свою очередь утверждал, что технически пользователи, покупающие приложения в App Store, не являются клиентами компании, поскольку они приобретают приложения у разработчиков. Однако суд отклонил аргументы защиты и вынес решение в пользу истцов.