83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG

Аналитическая компания Canalys оценила рынок смартфонов США в I квартале 2019 года. Согласно исследованиям, 83% всех проданных мобильных устройств производится тремя компаниями – Apple , Samsung и LG.

В то же время, 25% занимают всего три смартфона – Apple iPhone Xr с 13%, а также Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10e с долей по 6%.

В общей сумме в США за I квартал 2019 года было реализовано 36,4 млн смартфонов, что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года с продажами на уровне 44,4 млн.