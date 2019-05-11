83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG

Аналитическая компания Canalys оценила рынок смартфонов США в I квартале 2019 года. Согласно исследованиям, 83% всех проданных мобильных устройств производится тремя компаниями – Apple, Samsung и LG.
В то же время, 25% занимают всего три смартфона – Apple iPhone Xr с 13%, а также Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10e с долей по 6%.
В общей сумме в США за I квартал 2019 года было реализовано 36,4 млн смартфонов, что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года с продажами на уровне 44,4 млн.
Лидером с долей рынка 40% является Apple, продажи которой упали на 19% относительно прошлого года. Затем расположена Samsung с возросшими на 3% до 29,3% продажами и LG с упавшими на 24% до 13,3%. 4-ое место заняла китайская компания Lenovo, включая приобретенный бренд Motorola, имеет долю рынка в 6,5%, что больше на 42% аналогичного периода прошлого года.