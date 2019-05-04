Рост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple Watch

Рост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple Watch

Последние несколько лет рынок смарт-часов показывает стабильный рост. По данным компании Counterpoint Research, в первом квартале 2019 года поставки устройств рассматриваемой категории выросли на 48 % в годовом исчислении.

Крупнейшим поставщиком смарт-часов остаётся Apple, чья доля присутствия на рынке составила 35,8 %, тогда как в первом квартале 2018 года компания занимала 35,5 % сегмента. Добиться небольшого роста удалось благодаря существенному увеличению поставок, которые выросли на 49 % за отчётный период.

Более внушительного прогресса смогли добиться некоторые конкуренты Apple, сумевшие вернуть себе расположение покупателей. Наиболее удачно квартал складывался для Samsung. Поставки смарт-часов южнокорейского гиганта взлетели на 127 %, обеспечив производителю 11,1 % рынка. Некоторое оживление продаж устройств Fitbit позволило ей занять 5,5 % сегмента. Присутствие Huawei на рынке смарт-часов в прошлом году было минимальным, но по итогам первого квартала 2019 года доля выросла до 2,8 %.

Рост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple Watch

Тем не менее, начало 2019 года оказалось удачным не для всех производителей. По итогам квартального отрезка ухудшились дела у Fossil, Amazfit, Garmin и Imoo. Несмотря на это, статистика говорит о том, что многие крупные производители смарт-часов продолжают придерживаться правильного курса. Интеграция в поставляемую продукцию новых функций позволяет поддерживать популярность смарт-часов среди покупателей. Внедрение новых датчиков делает из подобных устройств не просто предмет роскоши, а действительно полезный гаджет, который помогает следить за здоровьем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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