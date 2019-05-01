Продажи Apple iPhone упали на 17,3%

Apple сегодня обнародовала финансовый отчёт за II квартал 2019 года, согласно которому общегодовой доход и прибыль купертинской корпорации снизились.

Доходы от iPhone, Mac и iPad

Apple за II квартал 2019 года заработала на продажах смартфонов iPhone $31,1 млрд, что на 17,3% меньше показателей аналогичного периода 2018 года. В связи с тем, что Apple перестала публиковать количество проданных устройств, исходя из средней стоимости смартфонов, можно предположить, что компания реализовала 40-42 млн смартфонов.

В то же время доход от продаж компьютеров Mac упал с $5,8 млрд до $5,5 млрд, а от продаж планшетов iPad вырос с $4 млрд на 22,5% до $4,9 млрд.

Доходы от другой продукции и сервисов