Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

В iPhone X Apple заменила Touch ID на технологию Face ID, которая, имеет гораздо более низкий уровень ложных срабатываний по сравнению с Touch ID. Однако новый патент указывает на то, что «яблочный» производитель может вернуть Touch ID в свои гаджеты.

iPhone X

В патенте под названием «Методы биометрической визуализации входных поверхностей» описывается система акустической визуализации поверхности дисплея. Используя комбинацию акустических преобразователей звука для определения вибрации поверхности, можно превратить весь дисплей в сканер отпечатков пальцев. Так можно создать копию любого объекта, контактирующего с экраном – например, подушечки пальца.

Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

Другие элементы могут включать в себя использование сенсорного датчика для определения точки прикосновения. Это позволит детальнее сканировать определенную часть, без изучения всего дисплея. Поэтому палец можно будет отсканировать в любой точке дисплея.

Как будет применяться данная технология – неизвестно. Скорее всего, в будущих смартфонах Apple будет использоваться как Face ID, так и Touch ID.


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