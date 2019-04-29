Huawei и Vodafone запустили домашний Интернет 5G в Катаре

Несмотря на давление США на Huawei , с китайским производителем продолжают сотрудничать крупные именитые компании. Например, в Катаре известный сотовый оператор Vodafone представил новое предложение для домашнего Интернета на основе сетей 5G — Vodafone GigaHome. Это передовое решение реализовано благодаря сотрудничеству с Huawei .

К Vodafone GigaHome может подключиться практически любое домохозяйство благодаря современной гигабитной точке доступа Wi-FiHub, работающей от сети GigaNet (включает 5G и оптоволоконные линии) и обеспечивающей сигналом Wi-Fi все комнаты. Кроме того, пользователям предоставляются различные бесплатные услуги, включая прямое вещание, потоковые телепередачи и фильмы со всего мира. Для Vodafone GigaHome плата за установку не требуется.

Базовый пакет предполагает сетевое соединение со скоростью до 100 Мбит/с, поддерживается одновременное подключение до 6 терминалов, а стоимость составляет 360 катарских риалов ($99) в месяц. Стандартный пакет предусматривает скорость до 500 Мбит/с, а цена составляет 600 катарских риалов ($165) в месяц. Пакет VIP предоставляет услугу подключения 5G на полной скорости, поддерживает более 10 одновременно подключённых терминалов и обходится в 1500 катарских риалов ($412) в месяц.

«Мы очень рады предложить 5G семьям Катара для удовлетворения потребностей пользователей, обусловленных современным образом жизни, — подчеркнул операционный директор Vodafone в Катаре Диего Камберос (Diego Camberos). — Запуск Vodafone GigaHome является ещё одной важной вехой в нашей стратегии внедрения последних цифровых новаций в Катаре. В дополнение к мобильным устройствам мы запустили полный спектр пользовательских и корпоративных цифровых решений…».

В прошлом месяце оператор объявил, что удвоит скорость своих домашних оптоволоконных сетей для всех пользователей. Vodafone в Катаре начала сотрудничество с Huawei по продвижению 5G в феврале 2018 года, после чего компания достигла нескольких важных этапов. В августе 2018 года, например, она официально объявила о запуске первой сети 5G.



