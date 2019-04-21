Apple обошла Samsung по продажам смартфонов в США

Samsung, длительно являющаяся мировым лидером по продажам смартфонов, недавно в США уступила место Apple, впервые за долгое время.
Показатели продаж
Согласно исследованию компании Consumer Intelligence Research Partners, за I квартал 2019 года Apple продала в США больше мобильных устройств, чем Samsung, – 36% против 34%. Третье место заняла LG с 11% проданных устройств, а четвёртое – Motorola с 10%.
Причины и оценка
Можно предположить, что причиной падения продаж Samsung в США стало недавнее пресс-мероприятие Apple и iPhone. Заметим, что в то же время общие продажи iPhone в мире незначительно сократились. По мнению специалистов, причина этого кроется в торговой войне между США и Китаем.