Слухи: Apple выпустит Bluetooth-маячок и объединит Find My iPhone и Find My Friends

Apple объединит приложения Find My iPhone и Find My Friends в одну программу , которая будет доступна на iOS и macOS, пишет профильный сайт 9to5mac со ссылкой на анонимные источники внутри компании. Проект разрабатывают под кодовым названием GreenTorch, он находится на этапе внутреннего тестирования, пишут AIN.UA .

