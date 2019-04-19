Слухи: Apple выпустит Bluetooth-маячок и объединит Find My iPhone и Find My Friends

Apple объединит приложения Find My iPhone и Find My Friends в одну программу, которая будет доступна на iOS и macOS, пишет профильный сайт 9to5mac со ссылкой на анонимные источники внутри компании. Проект разрабатывают под кодовым названием GreenTorch, он находится на этапе внутреннего тестирования, пишут AIN.UA .

В новом приложении можно будет посмотреть локацию членов семьи и друзей (по их разрешению), отправлять запросы на просмотр местоположения, а также получать уведомления о прибытии друга в указанную на карте местность. Также программа позволит отследить расположение устройств, подключенных к одному iCloud-аккаунту.

Иконка приложения Find My iPhone

По информации MacRumors, компания также планирует выпустить физический Bluetooth-маячок. Проект разрабатывают под кодовым названием B389. Маячок можно будет связать как с Apple-устройством, так и просто закрепить на любой предмет. При связке с девайсом, маячок сможет уведомлять пользователя, когда удаляется слишком далеко. Также можно будет составить список избранных локаций, в которых эта функция отключится.

Еще одна возможность, на которую сделает акцент Apple — поиск пропавших маячков. При переводе в режим «потери», маячок будет отправлять уведомление владельцу, когда его найдут другие владельцы Apple-устройств. Таким образом компания хочет использовать базу активных устройств для «краудсорсинга» местоположений.

Когда выйдут новый сервис и устройство — пока неясно. Возможно, их покажут уже в сентябре, на презентации нового поколения iPhone.