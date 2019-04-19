Слухи: Apple выпустит Bluetooth-маячок и объединит Find My iPhone и Find My Friends

Apple объединит приложения Find My iPhone и Find My Friends в одну программу, которая будет доступна на iOS и macOS, пишет профильный сайт 9to5mac со ссылкой на анонимные источники внутри компании. Проект разрабатывают под кодовым названием GreenTorch, он находится на этапе внутреннего тестирования, пишут AIN.UA.

В новом приложении можно будет посмотреть локацию членов семьи и друзей (по их разрешению), отправлять запросы на просмотр местоположения, а также получать уведомления о прибытии друга в указанную на карте местность. Также программа позволит отследить расположение устройств, подключенных к одному iCloud-аккаунту.

Слухи: Apple выпустит Bluetooth-маячок и объединит Find My iPhone и Find My Friends

Иконка приложения Find My iPhone

По информации MacRumors, компания также планирует выпустить физический Bluetooth-маячок. Проект разрабатывают под кодовым названием B389. Маячок можно будет связать как с Apple-устройством, так и просто закрепить на любой предмет. При связке с девайсом, маячок сможет уведомлять пользователя, когда удаляется слишком далеко. Также можно будет составить список избранных локаций, в которых эта функция отключится.

Еще одна возможность, на которую сделает акцент Apple — поиск пропавших маячков. При переводе в режим «потери», маячок будет отправлять уведомление владельцу, когда его найдут другие владельцы Apple-устройств. Таким образом компания хочет использовать базу активных устройств для «краудсорсинга» местоположений.

Когда выйдут новый сервис и устройство — пока неясно. Возможно, их покажут уже в сентябре, на презентации нового поколения iPhone.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернетаУкраина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
iPhone 2019 получит четыре камеры по 12 МпiPhone 2019 получит четыре камеры по 12 Мп
Смартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсоромСмартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсором
Qualcomm и Apple уладили патентный спорQualcomm и Apple уладили патентный спор
Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательствСнова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
Meizu 16s оказался производительней Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS MaxMeizu 16s оказался производительней Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max
CEO Huawei подтвердил, что компания может поставлять 5G-модемы AppleCEO Huawei подтвердил, что компания может поставлять 5G-модемы Apple
Samsung Galaxy S10 5G против Apple iPhone XS Max: тест на скоростьSamsung Galaxy S10 5G против Apple iPhone XS Max: тест на скорость
Apple разделит iTunes на четыре приложенияApple разделит iTunes на четыре приложения
Google выпустит в мае браузер Chrome, экономящий до 98% трафикаGoogle выпустит в мае браузер Chrome, экономящий до 98% трафика
Apple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 годуApple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости