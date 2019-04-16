CEO Huawei подтвердил, что компания может поставлять 5G-модемы Apple

Компания Huawei разрабатывает процессоры Kirin исключительно для собственных смартфонов под брендом Huawei и Honor. Однако вскоре это может измениться.

В интервью CNBC, основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй сказал, что компания рассмотрит возможность продажи своих чипов 5G Apple . Ранее для своих iPhone Apple использовала модемы от Qualcomm и Intel . У Qualcomm уже есть модем, поддерживающий 5G, в то время как модем от Intel не появится на рынке до 2020 года. Это значит, что Huawei может стать альтернативным поставщиком, если Apple захочет выпустить телефон с поддержкой 5G уже в текущем году.

Модемный чип Huawei Balong 5000 поддерживает сети 5G mmWave и sub-6GHz. Также он поддерживает и сети 4G LTE , 3G и 2G. Balong 5000 5G уже дебютировал в складном смартфоне Huawei Mate X.