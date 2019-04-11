lifecell запустит платежный сервис Paycell в июне. И представит одноименную карту

Мобильный оператор lifecell запустит свой платежный сервис Paycell в Украине в июне этого года. Об этом журналисту AIN.UA сообщил Александр Мартыненко, директор компании «Пейсел», пишут AIN.UA .

Особенность сервиса заключается в том, что пользователи смогут получить базовые банковские услуги без необходимости открывать счет в банке. Клиентам нужно будет купить пластиковую карту Paycell и подключить ее к соответственному приложению и привязать к номеру.

Сервис Paycell будет работать с номерами любых операторов, не только lifecell. Впрочем, клиенты других операторов не смогут привязать к ней свой мобильный счет.

Пользователи смогут пополнять эту карту и переводить с нее деньги в приложении (на другие карты Paycell и номера телефона), а также оплачивать покупки в интернете. В lifecell отмечают, что приложение начнет работать уже в мае, а в июне начнется продажа карт.

Карту можно будет пополнить через мобильный счет (только клиентам lifecell), через другую банковскую карту или в киосках самообслуживания. Пользователи смогут расплачиваться картой Paycell и снимать наличные деньги в банкомате.

Пластиковая карта Paycell – это дебетовая карта, она будет работать на базе платежной системы «Простір». Партнером сервиса станет банк «Восток». В компании не уточнили, планируют ли увеличивать количество партнеров.