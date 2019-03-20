Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

В ассортименте Vivo появился производительный смартфон X27 Pro, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 600 долларов США .

Главная особенность новинки — довольно крупная выдвижная камера. Этот модуль содержит датчик с 32 млн пикселей и светодиодную вспышку. Таким образом, пользователи смогут делать весьма качественные автопортреты.

Основная камера содержит три модуля: применены датчики с 48 млн, 13 млн и 5 млн пикселей. Оптические блоки установлены по вертикали, над ними находится вспышка.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 710 с восемью ядрами (до 2,2 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 616. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Аппарат получил гигантский дисплей размером 6,7 дюйма по диагонали. Применена панель Super AMOLED формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, симметричный порт USB Type-C, модуль NFC , 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 (Pie). Допускается применение двух SIM-карт. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения.



