Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

В ассортименте Vivo появился производительный смартфон X27 Pro, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 600 долларов США.

Главная особенность новинки — довольно крупная выдвижная камера. Этот модуль содержит датчик с 32 млн пикселей и светодиодную вспышку. Таким образом, пользователи смогут делать весьма качественные автопортреты.

Основная камера содержит три модуля: применены датчики с 48 млн, 13 млн и 5 млн пикселей. Оптические блоки установлены по вертикали, над ними находится вспышка.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 710 с восемью ядрами (до 2,2 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 616. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Аппарат получил гигантский дисплей размером 6,7 дюйма по диагонали. Применена панель Super AMOLED формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, симметричный порт USB Type-C, модуль NFC, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 (Pie). Допускается применение двух SIM-карт. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Qualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатковQualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков
Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камеройSamsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой
Крупнейший магазин Samsung освещают смартфоны GalaxyКрупнейший магазин Samsung освещают смартфоны Galaxy
Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнкиСканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнки
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Redmi 7 уже появился в продаже в УкраинеСмартфон Redmi 7 уже появился в продаже в Украине
Мощный процессор для смартфонов Huawei Kirin 985 дебютирует во второй половине годаМощный процессор для смартфонов Huawei Kirin 985 дебютирует во второй половине года
Xiaomi продала 119 млн смартфонов за 2018 годXiaomi продала 119 млн смартфонов за 2018 год
Утекли подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic 3Утекли подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic 3
Смартфон OPPO A5s работает на чипе MediaTekСмартфон OPPO A5s работает на чипе MediaTek
ZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфоновZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфонов
Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710
Стала известна стоимость гибкого смартфона XiaomiСтала известна стоимость гибкого смартфона Xiaomi
В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камеройВ Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой
Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855
Последние новости
Подгружаем последние новости