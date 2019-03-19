Смартфон OPPO A5s работает на чипе MediaTek

В Поднебесной представили новый смартфон OPPO A5s, очень дешевый, если судить по его начинке. В него поставили процессор от MediaTek и экран с разрешением HD+, так что по современным меркам это мобильник базового уровня.



К сожалению, на момент анонса стоимость OPPO A5s была неизвестной, однако OPPO всегда завышает цены на свои аппараты, так что есть вероятность, что за этот моноблок она попросит в пределах 200 долларов США . OPPO A5s работает на процессоре MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц на восьми ядрах, у него есть LTE-модем и два слота под SIM-карты, а также экран с диагональю 6,2 дюйма и вырезом под фронтальную камеру на 8 мегапикселей.



Единственная комплектация смартфона содеожит всего 3 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, благо можно установить накопитель microSD до 256 Гб. Основная камера OPPO A5s сдвоенная и состоит из модуле на 13 и 2 Мп, и чудес от нее ждать не стоит. Телефон весит 170 граммов при толщине 8 мм с батареей на 4230 мАч. Доступные цвета корпуса – черный и красный, и в продажу OPPO A5s поступит, видимо, уже в апреле текущего года.