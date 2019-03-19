Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina
Компания Apple анонсировала планшет iPad mini нового поколения: устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене от 400 долларов США.
Новинка оборудована экраном Retina с диагональю 7,9 дюйма. Эта панель обладает разрешением 2048 ? 1536 точек, а пиксельная плотность достигает 326 точек на дюйм (PPI).
При помощи пера Apple Pencil пользователи смогут делать заметки и рисунки. Правда, этот стилус придётся приобрести отдельно — в комплект поставки он не входит.
Новинка оснащается флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт или 256 Гбайт. В зависимости от модификации поддерживается только беспроводная связь Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) или Wi-Fi и сотовая связь 4G/LTE. Кроме того, предусмотрен интегрированный контроллер Bluetooth 5.0.
В планшете задействован процессор A12 Bionic. Есть камера FaceTime HD с 7-мегапиксельным датчиком и основная 8-мегапиксельная камера. Аудиоподсистема включает стереофонические динамики.
Среди прочего стоит упомянуть трёхосевой гироскоп, акселерометр, электронный компас, барометр, датчик внешнего освещения и сенсор Touch ID для снятия отпечатков пальцев.
Габариты составляют 203,2 ? 134,8 ? 6,1 мм, вес — приблизительно 300 граммов. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.
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19.03.2019 13:24