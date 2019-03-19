Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina

Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina

Компания Apple анонсировала планшет iPad mini нового поколения: устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене от 400 долларов США.

Новинка оборудована экраном Retina с диагональю 7,9 дюйма. Эта панель обладает разрешением 2048 ? 1536 точек, а пиксельная плотность достигает 326 точек на дюйм (PPI).

При помощи пера Apple Pencil пользователи смогут делать заметки и рисунки. Правда, этот стилус придётся приобрести отдельно — в комплект поставки он не входит.

Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina

Новинка оснащается флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт или 256 Гбайт. В зависимости от модификации поддерживается только беспроводная связь Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) или Wi-Fi и сотовая связь 4G/LTE. Кроме того, предусмотрен интегрированный контроллер Bluetooth 5.0.

В планшете задействован процессор A12 Bionic. Есть камера FaceTime HD с 7-мегапиксельным датчиком и основная 8-мегапиксельная камера. Аудиоподсистема включает стереофонические динамики.

Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina

Среди прочего стоит упомянуть трёхосевой гироскоп, акселерометр, электронный компас, барометр, датчик внешнего освещения и сенсор Touch ID для снятия отпечатков пальцев.

Габариты составляют 203,2 ? 134,8 ? 6,1 мм, вес — приблизительно 300 граммов. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Qualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатковQualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков
Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камеройSamsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой
Крупнейший магазин Samsung освещают смартфоны GalaxyКрупнейший магазин Samsung освещают смартфоны Galaxy
Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнкиСканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнки
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Блок рекламы


Похожие новости
Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710
Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855
Американский суд обязал Qualcomm выплатить Apple почти $1 млрдАмериканский суд обязал Qualcomm выплатить Apple почти $1 млрд
Samsung Galaxy Buds оказались ремонтопригодней, чем Apple AirPodsSamsung Galaxy Buds оказались ремонтопригодней, чем Apple AirPods
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Google представила ОС Android Q Beta 1Google представила ОС Android Q Beta 1
Бюджетный iPad следующего поколения сохранит Touch ID и разъём для наушниковБюджетный iPad следующего поколения сохранит Touch ID и разъём для наушников
Apple перестанет лишать гарантии iPhone с неоригинальными батареямиApple перестанет лишать гарантии iPhone с неоригинальными батареями
Huawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвукомHuawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвуком
Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камеройLenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой
Последние новости
Подгружаем последние новости