Apple перестанет лишать гарантии iPhone с неоригинальными батареями

В соответствии с внутренним документом Apple , полученным сайтом MacRumors из трех надежных источников, iPhone с неоригинальными аккумуляторами, установленными сторонними ремонтными мастерскими, теперь будут обслуживаться в Genius Bars и авторизованных сервис-центрах Apple .

Ранее для сотрудников Genius Bar и авторизованных поставщиков услуг (AASP) существовал запрет на ремонт любых iPhone со сторонним аккумуляторами.

Теперь Genius Bar и AASP могут заменить вышедшую из строя стороннюю батарею на фирменный аккумулятор Apple за стандартную плату. Если же аккумулятор невозможно извлечь из смартфона, Genius Bar и AASP, на свое усмотрение, разрешено заменить старый iPhone на новый, по цене замены аккумулятора.