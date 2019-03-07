Apple перестанет лишать гарантии iPhone с неоригинальными батареями

В соответствии с внутренним документом Apple, полученным сайтом MacRumors из трех надежных источников, iPhone с неоригинальными аккумуляторами, установленными сторонними ремонтными мастерскими, теперь будут обслуживаться в Genius Bars и авторизованных сервис-центрах Apple.
Ранее для сотрудников Genius Bar и авторизованных поставщиков услуг (AASP) существовал запрет на ремонт любых iPhone со сторонним аккумуляторами.
Теперь Genius Bar и AASP могут заменить вышедшую из строя стороннюю батарею на фирменный аккумулятор Apple за стандартную плату. Если же аккумулятор невозможно извлечь из смартфона, Genius Bar и AASP, на свое усмотрение, разрешено заменить старый iPhone на новый, по цене замены аккумулятора.
Производитель уже проинформировал об изменении правилах всех своих технических специалистов по обслуживанию и уполномоченных партнеров. Действия новых правил будут распространяться по всему миру. Apple по-прежнему не будет обслуживать iPhone со сторонними логическими платами, корпусами, микрофонами, разъемами Lightning, разъемами для наушников, клавишами регулировки громкости, системой камер TrueDepth и некоторыми другими компонентами.