Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года

Было время, когда средняя цена флагманского Android-смартфона в США составляла от $600 до $650. К сожалению, эти времена давно прошли – теперь флагманы, такие как OnePlus 6T, стоят от $550, а цены флагманских смартфонов премиум-класса достигли отметки в $1000.

Цены на каждое новое поколение флагманов резко возрастает из года в год. Например, Galaxy S9 и S9+ стоили в США , $720 и $840, соответственно. В то время как Galaxy S10 и S10+ уже стартовали с отметки $900 и $1000, соответственно.

Почему это случилось? Одной из основных причин была громкая расчетная попытка Apple поднять ASP (среднюю цену продажи) флагманских смартфонов на более высокий уровень. Если iPhone 4s (2013) стоил менее $650, то цена на iPhone XS (2018) – $1450. В отчете Bloomberg отмечается, что крупнейшие в мире производители смартфонов Samsung и Huawei последовали и опередили Apple в повышении цен на новые гаджеты. Флагманы iPhone XS и iPhone XS Max, при запуске, были самыми дорогими телефонами в мире. Топовый вариант XS Max стоил $1450. Samsung и Huawei обошли Apple в повышении цен, и стоимость складных телефонов, Galaxy Fold и Mate X составляет $1980 и $2600, соответственно.