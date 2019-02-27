Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года

Было время, когда средняя цена флагманского Android-смартфона в США составляла от $600 до $650. К сожалению, эти времена давно прошли – теперь флагманы, такие как OnePlus 6T, стоят от $550, а цены флагманских смартфонов премиум-класса достигли отметки в $1000.

Galaxy S10

Цены на каждое новое поколение флагманов резко возрастает из года в год. Например, Galaxy S9 и S9+ стоили в США, $720 и $840, соответственно. В то время как Galaxy S10 и S10+ уже стартовали с отметки $900 и $1000, соответственно.

Почему это случилось? Одной из основных причин была громкая расчетная попытка Apple поднять ASP (среднюю цену продажи) флагманских смартфонов на более высокий уровень. Если iPhone 4s (2013) стоил менее $650, то цена на iPhone XS (2018) – $1450. В отчете Bloomberg отмечается, что крупнейшие в мире производители смартфонов Samsung и Huawei последовали и опередили Apple в повышении цен на новые гаджеты. Флагманы iPhone XS и iPhone XS Max, при запуске, были самыми дорогими телефонами в мире. Топовый вариант XS Max стоил $1450. Samsung и Huawei обошли Apple в повышении цен, и стоимость складных телефонов, Galaxy Fold и Mate X составляет $1980 и $2600, соответственно.

Bloomberg-Flagship-Smartphone-Releases-Price-Increase

Похоже, что Samsung и Huawei решили перенять опыт Apple, в стремлении смягчить негативные последствия падения продаж за счет увеличения стоимости своих смартфонов и, таким образом, получить больше прибыли с продажи одного устройства. На данный момент, новые флагманские гаджеты, как правило, стоят дороже ноутбуков, что само по себе удивительно. По данным аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2018 года, средняя стоимость смартфона, без учета цены складных гаджетов, достигла $575. Годом ранее эта цифра составляла $542.




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