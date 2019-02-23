Apple готовит складной iPhone с гибким дисплеем

Согласно отчету профильного ресурса LetsGoDigital, Apple готовит свой собственный гибкий телефон.

В документе о регистрации патента, зарегистрированном ведомством по товарным знакам США 14 февраля, описывается складной iPhone, складывающийся по центру. В отличие от предложения Samsung, «яблочная» новинка будет обладать одним гибким дисплеем, аналогично Motorola RAZR 2019.

Таким образом, в открытом состоянии складной iPhone будет выглядеть как обычный смартфон, а в сложенном состоянии это будет компактный телефон-раскладушка. Судя по изображениям, гаджет сможет сгибаться в двух направлениях: вовнутрь и наружу. Также видно, что камеры будут располагаться в верхней части лицевой панели. Количество камер в патенте не уточняется.