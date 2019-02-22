Смартфон OnePlus 7 появился на «живом» фото

По мере приближения официального дебюта смартфона OnePlus 7, в сети стали появляться все новые сведения о следующем флагмане китайского производителя. Пользователь Twitter под ником @Steven_Sbw опубликовал «живое» фото смартфона.

OnePlus 7

Как видно на фото, OnePlus 7 получит минимальные боковые и верхнюю рамки. Нижняя рамка будет немного толще. Нет никаких вырезов или отверстий для фронтальной камеры, что подтверждает наличие у OnePlus 7 выдвижной фронтальной камеры, подобно Xiaomi Mi Mix 3 или Honor Magic 2. Датчики и сенсоры вместе с селфи-камерой будут располагаться в выдвигающийся части смартфона.

OnePlus уже подтвердила, сто ее следующий флагман будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Остальные характеристики грядущего гаджета пока остаются загадкой, но можно предположить что в качестве программного обеспечения будет использоваться OxygenOS на базе Android 9 Pie.

В дополнение к обычному OnePlus 7, производитель также выпустит версию 5G, для британского оператора связи EE. Вероятно, характеристики 5G-версии будут такими же, как и у стандартной версии, но с большим объемом ОЗУ и ПЗУ.

Предположительно, на мобильном рынке OnePlus 7 появится в мае текущего года.


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