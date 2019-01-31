Владельцы iPhone XS жалуются на случайное включение фонарика

Пользователи iPhone X и iPhone XS жалуются на случайное включение фонарика в своих гаджетах.

На официальном форуме Apple уже насчитывается 488 аналогичных жалоб. Пользователи требуют убрать ярлык быстрого включения фонарика с экрана блокировки в iOS , так как он включается от любого случайного прикосновения к аппарату.

Согласно опросу сайта 9to5mac среди читателей, из 700 опрашиваемых, у 20% пользователей регулярно самопроизвольно включается фонарик, у 25% такое случается немного реже. Остальные 55% владельцев iPhone X и XS утверждают, что никогда не сталкивались с этой проблемой.