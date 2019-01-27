Новые недорогие Apple iPad не получат Face ID

В коде iOS 12.2 были обнаружены упоминания о четырёх моделях планшетов iPad. Вполне вероятно, что это новые бюджетные iPad и iPad mini без функции распознавания лиц Face ID.

iPad mini 5

Таким образом, бюджетные iPad и iPad mini по-прежнему будут выполнены в традиционном дизайне с применением сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Согласно слухам в I или II квартале 2019 года Apple может представить 5-ое поколение планшета iPad mini, впервые с 2015 года, а также новый бюджетный iPad. iPad mini 5 получит новый чипсет и более дешевый дисплей, тогда как iPad – 10-дюймовый дисплей вместо 9,7-дюймового с утонченными рамками.


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