Новые недорогие Apple iPad не получат Face ID

В коде iOS 12.2 были обнаружены упоминания о четырёх моделях планшетов iPad . Вполне вероятно, что это новые бюджетные iPad и iPad mini без функции распознавания лиц Face ID.

Таким образом, бюджетные iPad и iPad mini по-прежнему будут выполнены в традиционном дизайне с применением сканера отпечатков пальцев Touch ID.