iPhone XS Max загорелся в кармане у владельца

Согласно изданию iDropNews, iPhone XS Max загорелся в кармане брюк жителя штата Огайо. Инцидент произошел 12 декабря текущего года.
Все происходящее случилось в офисе компании, где работал потерпевший Джош Хиллард. Мужчина почувствовал странный запах, исходящий из его кармана брюк, где лежал iPhone XS Max. Затем мужчина ощутил, в области ноги, тепло и жжение. Спустя несколько секунд появилось большое количество дыма. Мужчине пришлось стремительно снять брюки, а его сослуживцы при помощи огнетушителя смогли потушить возникшее пламя.
В этот же вечер Джош Хиллард с обгоревшими остатками телефона обратился в Apple Store. Несмотря на то, что со времени покупки его iPhone XS Max прошло лишь три недели, в сервисном центре отказались предоставить новый гаджет. Работники Apple Store, пояснили, что отправят остатки гаджета инженерам для разбирательства.
Напомним, в ноябре текущего года подобный инцидент произошел с юбилейным флагманом iPhone X. Тогда гаджет взорвался после обновления до версии iOS 12.1. В том же месяце на форуме Reddit появилось сообщение о загоревшемся кабели Lighting по время зарядки iPhone X.