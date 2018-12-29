iPhone XS Max загорелся в кармане у владельца

Согласно изданию iDropNews, iPhone XS Max загорелся в кармане брюк жителя штата Огайо. Инцидент произошел 12 декабря текущего года.

Все происходящее случилось в офисе компании, где работал потерпевший Джош Хиллард. Мужчина почувствовал странный запах, исходящий из его кармана брюк, где лежал iPhone XS Max. Затем мужчина ощутил, в области ноги, тепло и жжение. Спустя несколько секунд появилось большое количество дыма. Мужчине пришлось стремительно снять брюки, а его сослуживцы при помощи огнетушителя смогли потушить возникшее пламя.

В этот же вечер Джош Хиллард с обгоревшими остатками телефона обратился в Apple Store. Несмотря на то, что со времени покупки его iPhone XS Max прошло лишь три недели, в сервисном центре отказались предоставить новый гаджет. Работники Apple Store, пояснили, что отправят остатки гаджета инженерам для разбирательства.