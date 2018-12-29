16% пользователей iPhone XR перешли с Android

Из-за снижении спроса на смартфоны Apple, компания из Купертино перестала раскрывать точное количество своих реализованных гаджетов. Тем не менее, стало известно, что «бюджетный» iPhone Xr более популярен у бывших пользователей Android, чем другие модели iPhone 2018.

iPhone XR

Согласно данным исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, количество пользователей перешедших с Android на iPhone Xr составляет 16%.

С момента выхода iPhone 8 и 8 Plus (сентябрь 2017) число пользователей Android перешедших на продукцию Apple достигало 12%. После выхода iPhone X (ноябрь 2017), 11% бывших пользователей продукции Google приобрели юбилейный флагман.

В отчете также говорится, что и в США на iPhone Xr больше спрос, чем на другие модели iPhone 2018. На территории США доля реализованных iPhone Xr составляет 32%, а доля проданных iPhone Xs и iPhone Xs Max, в совокупности, достигает 35%.


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