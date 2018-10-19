Xiaomi Mi Mix 3: фото и видео смартфона, а также пример съёмки и характеристики

Соучредитель компании Xiaomi Лин Бин показал рекламный видеоролик, демонстрирующий готовящийся к выпуску смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3. Кроме того, Лин Бин опубликовал фото нового флагмана, а также пример фото, сделанные основной камерой Mi Mix 3.

Mi MIX 3

Характеристики Xiaomi Mi Mix 3

Аппарат китайского производителя получит очень тонкие рамки по бокам и снизу аппарата, и довольно большую рамку сверху, где разместится выдвижная селфи-камера. Сместив дисплей немного вниз, появится фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Место на нижней панели займет модуль для 3D-сканирования лица. Также Xiaomi Mi Mix 3 оснастят модулем NFC для осуществления бесконтактных платежей. Активируется данная функция при открытии смартфона.

Предположительно, Xiaomi Mi MIX 3 оснастят 6,4-дюймовым S-AMOLED-дисплеем от Samsung с разрешением 2340?1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями 16+13 Мп и 24 Мп селфи-камерой. Аппаратной основой девайса станет процессор Snapdragon 845 в тандеме 6/8 ГБ оперативной памяти. Возможно, выйдет версия с 10 ГБ ОЗУ. Объём встроенного флеш-накопителя составит 64/256 ГБ. Помимо этого, флагман будет поддерживать беспроводную зарядку, работу в сетях 5G и получит дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей.

Mi-Mix-3-photo
Mi-Mix-3-photo

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 состоится 25 октября. Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах: черном, изумрудно-зеленом и сапфировом синем. Стоимость аппарата с 6/64 ГБ памяти составит $490, версия с 8/256 ГБ обойдется в $760.

Xiaomi Mi Mix

Какой дизайн мог получить Xiaomi Mi Mix 3?

Изначально, Xiaomi Mi Mix 3 планировался с иным дизайном – селфи-камера должна была быть в виде перископа, автоматически выезжающего из корпуса, наподобие как у смартфона Vivo NEX. Xiaomi даже сделала несколько прототипов смартфонов с такой конструкцией. Изображения прототипов были опубликованы в Twitter.

Mi-Mix-3-prototype
Mi-Mix-3-prototype_2

Пресс-секретарь Xiaomi Донован Сунг рассказал, что конструкция смартфона с выдвижной камерой в виде перископа была запатентована в начале 2015 года. Расположение камер в Mi Mix 3 и Vivo NEX различается. В смартфоне от Vivo фронтальная камера располагается ближе к краю, а у прототипа Xiaomi камера находится ближе к центру.

Донован Сунг не пояснил, почему Xiaomi решила выбрать для Mi Mix 3 конструкцию слайдера. Возможно, в будущих моделях китайского производителя будет использоваться выдвижная камера в виде перископа.


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