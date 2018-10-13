iOS 12 уже установлена на 50% совместимых устройств Apple

Согласно последним данным Apple , по состоянию на 10 октября текущего года, iOS 12 установлена на 50% всех имеющихся iPhone и iPad . Статистика распространения iOS опубликована на официальной странице компании.

iOS 11, на данный момент, используют 39% совместимых устройств. И всего лишь 11% всех iPhone и iPad по-прежнему базируются на iOS 10. Таким образом, iOS 12 по скорости распространения превзошла iOS 11, которая достигла 50% только в ноябре прошлого года.