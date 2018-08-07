Игровой смартфон Razer Phone 2 выйдет этой осенью

Смартфон Razer Phone первого поколения вышел осенью 2017 года и стал своего рода первооткрывателем рынка игровых смартфонов. На текущий момент он уже морально устарел, и второе его поколение, как стало известно сегодня, увидит свет в четвертом квартале 2018.

Razer Phone 2

Точная дата анонса Razer Phone 2 не сообщается, равно как и его спецификации, но они уж точно не являются тайной: мобильник определенно построят на CPU Qualcomm 845 или, если сильно повезет, на 855, и у него точно будет не меньше 8 Гб ОЗУ, поскольку именно такой объем стоит в первом поколении вместе с процессором Qualcomm 835.

Первый смартфон укомплектован экраном Quad HD с диагональю 5,7 дюйма и широкими рамками, так что в Razer Phone 2 можно ждать панель 19:9 Quad HD+ с диагональю более 6 дюймов и частотой обновления 120 или 144 Гц. Емкость встроенной памяти тоже вырастет и составит не меньше 128 Гб по сравнению с 64 Гб в первом поколении. По поводу камер сказать нечего: в игровых смартфонах они играют одну из последних ролей, так что они могут и вовсе сохранить текущие матрицы на 8 и 12 Мп. По всей видимости, главной фишкой Razer Phone 2, помимо экрана с высокой частотой обновления, станет его дизайн, но об этом мы узнаем в ноябре или декабре.

Максим Мишенев, MobileDevice


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