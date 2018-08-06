6,1-дюймовый iPhone с поддержкой двух SIM-карт будет эксклюзивом Китая
Всего через несколько недель Apple, наконец, выведет на рынок семейство своих новых смартфонов. Как и в прошлом году, компания представит три основные модели, однако в Китае будет и четвёртая. Или, по крайней мере, будет особый вариант удешевлённого аппарата, который более нигде в мире не появится к неудовольствию тех поклонников смартфонов Apple, которые годами ждали iPhone c поддержкой двух SIM-карт.
Apple до сих пор оказывалась выводить на рынок аппараты с функцией, которую её конкуренты уже давно предлагают потребителям даже во флагманах. Ожидалось, что 2018-й станет годом, в котором купертинской гигант наступит на горло своей песне и всё же предложит 6,1-дюймовый удешевлённый аппарат с ЖК-экраном и поддержкой режима Dual SIM Dual Standby. Но, к сожалению, согласно данным тайваньского издания Economic Daily News, такой вариант будет эксклюзивен для китайского рынка. Поклонники компании в остальном мире получат 6,1-дюймовый аппарат с поддержкой лишь одной SIM-карты.
Нетрудно понять, почему Apple, наконец, решила внедрить популярную функцию хотя бы в Китае. Она быстро теряет позиции на этом рынке, уступая конкурентам из стана Android, особенно Xiaomi и Huawei. Теперь компании приходится прилагать больше усилий, чтобы привлекать потребителей, которые хотят, чтобы их дорогие смартфоны поддерживали одновременную работу с двумя операторами.
Сложнее понять, почему Apple ограничивает выпуск этой модели лишь рынком Китая. Ведь это наверняка не единственная страна, где наблюдается высокий процент пользователей смартфонов с двумя SIM-картами. Даже в Европейском союзе это очень популярно, особенно среди путешествующих между странами. Растёт внимание к таким моделям и в США, хотя и медленнее, чем на других рынках (из-за популярности покупок смартфонов вместе с контрактами операторов).
Впрочем, пока не состоялся официальный анонс, сохраняется и надежда. Предыдущие отраслевые источники утверждали, что хотя iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и будет поставляться с поддержкой только одной физической SIM-карты, аппарат также будет поддерживать вторую виртуальную карту eSIM. Возможно, этот вариант как раз будет предназначен для рынков за пределами Китая, где eSIM попросту не поддерживается.
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06.08.2018 18:02