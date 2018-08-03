Смартфон Samsung Galaxy On8 (2018) оборудован 6? экраном Super AMOLED
В ассортименте Samsung появился смартфон среднего уровня Galaxy On8, полагающийся на операционную систему Android 8.0 (Oreo) и аппаратную платформу Qualcomm.
Устройство получило дисплей Super AMOLED размером 6 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1480 ? 720 точек, соотношение сторон — 18,5:9.
«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 450. Чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 506 и модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Процессор работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.
Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля на основе датчиков с 16 и 5 млн пикселей. Имеется светодиодная вспышка. Под этим блоком расположен сканер отпечатков пальцев. Лицевая камера снабжена 16-мегапиксельной матрицей.
В арсенале аппарата — флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Ещё до 256 Гбайт для хранения данных можно получить за счёт карты microSD. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников.
Смартфон получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 3500 мА·ч. Покупателям будут предлагаться чёрный и синий варианты цветового исполнения. Ориентировочная цена модели Galaxy On8 (2018) составляет 250 долларов США.
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03.08.2018 10:52