Apple и Qualcomm могут заключить мир с выходом на рынок 5G

Не так давно компания Qualcomm заявила, что из-за патентных споров новые модели iPhone 2018 года могут вовсе не использовать её модемы в пользу конкурирующих чипов. Но источники Digitimes в цепочках поставок предположили, что Qualcomm и Apple , вероятно, смогут договориться, когда речь пойдёт о поставках модулей связи 5G.

Сообщается, что Qualcomm не демонстрирует никаких признаков прекращения претензий на выплату роялти со стороны Apple , а последняя, в свою очередь, сначала сократила использование модемных чипов Qualcomm в новых устройствах, а в iPhone 2018 года — вовсе решила от них избавиться в пользу исключительно чипов Intel (как сообщается, последняя вполне способна обеспечить нужные объёмы производства и уровень качества).

Тем не менее, как сообщается, участники цепочек поставок уверены, что обе стороны могут в конечном итоге уладить свои разногласия, чтобы совместно осваивать рынок 5G. Дело в том, что для Apple было бы крайне рискованно делать ставку на конкурирующие решения, которые могут привести к задержкам или дефициту модемов 5G. Не говоря уже о том, что пока Qualcomm остаётся лидером в этой сфере.

Источники не уверены, что чипы Qualcomm появятся снова в iPhone 2019 года, но убеждены, что сотрудничество рано или поздно возобновится. Между тем MediaTek на целый год приблизила выпуск своего нового поколения модема Helio M70 5G, который будет использовать 7-нм техпроцесс TSMC. Сделано это было, как считается, с явным расчётом на интерес со стороны Apple .



