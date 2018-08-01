В коде iOS 12 нашли упоминание поддержки двух SIM-карт в новых iPhone

Слухи о появлении iPhone с поддержкой двух SIM-карт, появившиеся в начале года, получили первое подтверждение. Оно обнаружилось в коде пятой бета версии iOS 12, сообщает 9to5mac, пишут AIN.UA .

Компонент, ответственный за генерацию диагностических отчетов, содержит новые строки, описывающие «статус второй SIM» и «статус второго слота для SIM». Это указывает, что новые iPhone могут поставляться с лотком на две SIM-карты — вместо поддержки дополнительной eSIM и сохранения одного слота. Функция востребована в развивающихся странах.

Это не первый раз, когда в обновлениях находят утечки о новых гаджетах. Ранее в прошивке для умной колонки HomePod обнаруживали дизайн фронтальной панели iPhone X, а в бета-версии iOS 11 — появление Face ID, Animoji и обновление AirPods. Также, недавний апдейт iOS 12 указал на скорый анонс нового кейса для AirPods с поддержкой беспроводной зарядки и световым индикатором на внешней стороне.