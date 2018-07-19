Смартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официально

Компания Xiaomi представила долгожданный смартфон Mi Max 3, пришедший на смену текущему второму поколению. От Mi Max 2 новый аппарат отличается разительно, особенно спереди, да и в плане внутренней начинки, а вот сзади изменений, как и ожидалось, практически нет.



Габариты Xiaomi Mi Max 3 по сравнению с Mi Max 2 не изменились и составили 176х87х8 миллиметров, а вот его экран за счет меньшей толщины рамок подрос до 6,9 дюйма, заняв 85 процентов лицевой панели. Это матрица IPS с высоким разрешением Full HD+. Дисплей по сравнению с оным во втором поколения стал на 50 процентов более контрастным и получил функцию «картинка в картинке».



В составе смартфона Xiaomi Mi Max 3 есть процессор Qualcomm 636, 4 или 6 Гб RAM, 64 или 128 Гб ROM, двойная задняя фотокамера 12+5 Мп и фронтальный модуль на 8 Мп. Обе камеры дополнены искусственным интеллектом. Мобильник характеризуется батареей 5500 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, отдельным входом под наушники, слотом dualSIM, поддержкой карт microSD, LTE-модемом с VoLTE, модулями Bluetooth 5 и WI-FI 802.11ac, а также ОС Android 8.1 с MIUI 10. Стоит новый Xiaomi Mi Max 3 $250 или $300 за версии 4-64 и 6-128 Гб соответственно. Старт продаж намечен на завтра в черном, синем и золотом оттенках корпуса.