Смартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официально

Компания Xiaomi представила долгожданный смартфон Mi Max 3, пришедший на смену текущему второму поколению. От Mi Max 2 новый аппарат отличается разительно, особенно спереди, да и в плане внутренней начинки, а вот сзади изменений, как и ожидалось, практически нет.

Xiaomi Mi Max 3

Габариты Xiaomi Mi Max 3 по сравнению с Mi Max 2 не изменились и составили 176х87х8 миллиметров, а вот его экран за счет меньшей толщины рамок подрос до 6,9 дюйма, заняв 85 процентов лицевой панели. Это матрица IPS с высоким разрешением Full HD+. Дисплей по сравнению с оным во втором поколения стал на 50 процентов более контрастным и получил функцию «картинка в картинке».

В составе смартфона Xiaomi Mi Max 3 есть процессор Qualcomm 636, 4 или 6 Гб RAM, 64 или 128 Гб ROM, двойная задняя фотокамера 12+5 Мп и фронтальный модуль на 8 Мп. Обе камеры дополнены искусственным интеллектом. Мобильник характеризуется батареей 5500 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, отдельным входом под наушники, слотом dualSIM, поддержкой карт microSD, LTE-модемом с VoLTE, модулями Bluetooth 5 и WI-FI 802.11ac, а также ОС Android 8.1 с MIUI 10. Стоит новый Xiaomi Mi Max 3 $250 или $300 за версии 4-64 и 6-128 Гб соответственно. Старт продаж намечен на завтра в черном, синем и золотом оттенках корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OSLG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Huawei раскрыла название Android PHuawei раскрыла название Android P
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версиюСмартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версию
Сгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 годаСгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 года
Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerryEvolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry
Рейтинг самых ненадежных Android-смартфоновРейтинг самых ненадежных Android-смартфонов
HTC планирует выпустить игровой смартфонHTC планирует выпустить игровой смартфон
Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact официально представят 30 августаSony Xperia XZ3 и XZ3 Compact официально представят 30 августа
Фаблет Xiaomi Mi Max 3 сравнили с текущим Mi Max 2Фаблет Xiaomi Mi Max 3 сравнили с текущим Mi Max 2
Смартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимкахСмартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимках
Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазамСмартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам
Последние новости
Подгружаем последние новости