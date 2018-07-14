LG будет поставлять для iPhone 2018 дисплеи LCD и OLED

Компания LG Display, входящая в состав южнокорейского конгломерата LG Group, заключила соглашение с Apple, согласно которому первая начнет поставлять LCD- и OLED-дисплеи «яблочной» корпорации для iPhone 2018 года.

iPhone2018

Как ожидается, LG Display в текущем году отправит Apple 3-4 миллиона OLED-панелей, а также 20 миллионов ЖК-панелей. Согласно корейским СМИ, LG уже отправила большие OLED-экраны, предназначенные для iPhone X Plus. Также сообщается, что южнокорейский производитель взял на себя большую часть заказов на 6,5-дюймовые OLED-панели для Apple и в 2019 году. Объемы поставок OLED-панелей будут увеличены до 10 миллионов единиц в год.

LG Display занимается производством и LCD-панелей для бюджетного 6,1-дюймового iPhone. В них будут использованы светодиоды 0.3t. Благодаря чему вырез в данных смартфонах уменьшится на 2 мм и в конечном счете различия в дизайне между LCD- и OLED-устройствами будут минимальными.

Производством LCD-панелей для Apple также займется компания Japan Display. Большую часть OLED-панелей будет изготавливать южнокорейская Samsung.




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