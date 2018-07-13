«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске 4G в диапазоне 1800 МГц в 906 населенных пунктах по всей Украине. Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на lifecell. Ранее о расширении 4G покрытия сообщали также «Киевстар» и «Vodafone Украина». , пишут AIN.UA

Новый стандарт мобильного интернета от lifecell теперь доступен в таких городах, как Херсон, Кропивницкий, Лазурное, Никополь, Александрия, Орджоникидзе, Скадовск, Синельниково, Железный Порт, Горишни Плавни, Песочин, Шостка, Новоград-Волынский, Украинка, Барышевка, Козине и других. Обновленную карту покрытия можно посмотреть здесь.

«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты

Vodafone покрыл 50 населенных пунктах в 15 областях Украины: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская и Черниговская. На днях оператор запустил новый стандарт в Луцке и Чернигове.

Детальная информация о 4G покрытии доступна на карте оператора.

«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты

4G от «Киевстар» на сегодня доступен абонентам в 887 населенных пунктах Украины. В среду компания расширила покрытие на Тернопольскую и Хмельницкую области, а сегодня запустила 4G в Житомирской и Ровенской областях. Отныне пользоваться мобильным интернетом на частоте 1,8 ГГц могут также абоненты в городах Житомир, Ровно, Здолбунов, и еще 166 населенных пунктах этих двух областей.

Подробную карту можно посмотреть здесь.

«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты

Напомним, «ковровый» 4G заработал в Украине 1 июля. В тот же день «большая тройка» украинских операторов сотовой связи приступили к развертыванию. Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в более чем 50 населенных пунктов, lifecell развернула свой так называемый 4,5G в более чем 200 населенных пунктах по всей Украине, а «Киевстар» — в крупных украинских городах и ряде курортов.


Майя Яровая, AIN


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