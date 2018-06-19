Модели iPhone 2018 с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем сулят высокую популярность

Согласны данным источников в китайской сети поставок, производители компонентов отмечают изменившееся соотношение заказов, отличающееся от того, что ожидали исходя из продаж iPhone X на протяжении года.

Сообщается, что Apple изначально хотела получить в равном количестве ЖК- и OLED-экраны для смартфонов. Однако в какой-то момент её планы якобы изменились, и компания теперь намерена выпускать больше моделей смартфонов с ЖК-дисплеями.

Следует отметить, что ещё в феврале аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предсказывал подобное развитие событий.

Помимо iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-экраном, о котором впервые появились слухи в январе, Apple , по данным источников, добавит этой осенью две новые модели с OLED-экранами, включая замену 5,8-дюймовому iPhone X. Также предполагается, что ведётся работа над моделью iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном.

По словам Куо, новые модели с 5,8 и 6,5-дюймовыми OLED-экранам будут построены на такой же двухслойной печатной плате, как у iPhone X, в то время как в модели с ЖК-экраном будет использоваться традиционная однослойная компоновка.

Что касается спецификаций, то по мнению аналитика, в моделях iPhone 2018 года будут использоваться компоненты на базе 28–30-нм техпроцесса, учитывая тот факт, что смартфоны Apple 2017 года выпуска построены на компонентах, изготовленных с использованием 30–35-нм техпроцесса. Этот переход будет способствовать уменьшению размеров печатной платы и повышению энергоэффективности устройств.

Как ожидается, стоимость модели с 5,8-дюймовым OLED-экраном составит $800–900, а iPhone X Plus с 6,5 -дюймовым OLED-экраном будет стоить от $900 до $1000.



