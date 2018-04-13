Bellus3D переходит на iPhone X с новым приложением

Bellus3D, компания, делающая сверхточные 3D-камеры, переходит на iPhone с новым приложением, которое позволит выполнять сканирование без какого-либо дополнительного оборудования.

Ранее компания объявила на выставке CES 2018, что в этом году она выпустила свою камеру для сканирования лица за 499 долларов.

Но с выпуском iPhone X Bellus3D немного трансформирует свое дело, объединяя программное обеспечение в приложение для iPhone.

Приложение в настоящее время находится в бета-версии, и заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться на сайте Bellus3D с полным выпуском App Store, запланированным на конец этого года.

По-прежнему остается много вопросов о новом приложении, например о том, как Bellus3D на самом деле будет зарабатывать деньги или что разработчики фактически будут делать с технологией, теперь, когда они смогут делать легкие и точные 3D-сканы.

Как рассказал источник, компания оптимистично говорит о таких приложениях, как виртуальный макияж и игровые аватары.