Установка «неродного» экрана превращает iPhone 8 в кирпич

Apple с iOS 11.3 начала блокировать сенсоры дисплеев iPhone 8, отремонтированных несертифицированными специалистами по аналогии с iPhone 7 в 2017 году. Таким образом, некоторые неофициальные сервисные центры перестали принимать iPhone 7, а сейчас и iPhone 8.

В iPhone 8 установлен микрочип питания сенсора, который должен быть сменен при замене дисплея. В противном случае iOS попросту отключит сенсор.