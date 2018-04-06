Объективы iPhone X-exclusive от Snapchat выглядят более реалистичными, чем обычно
Snapchat открыл способ использовать всю мощь камеры TrueDepth от iPhone X, и это означает, что у вас будет доступ к эксклюзивным объективам. Но это только в том случае, если вы используете полноэкранное мобильное устройство Apple.
Объективы TrueDepth появятся периодически в Snapchat на iPhone X. Это маски AR, которые изображают ваше лицо, как и многие другие объективы приложения. Но из-за того, как работает TrueDepth, они могут выглядеть более реалистично.
Технология Apple TrueDepth обеспечивает надежную систему распознавания лица и позволяет превратить ваши его в Animojis.
По словам представителей Snap, TrueDepth позволяет даже мельчайшим деталям и 3D-объектам в объективах следить за движениями вашего лица, делая маски более реалистичными.
Эти 3D-объекты также могут отражать и реагировать на окружающее освещение, создавая тени и блики, которые следуют контурам вашего лица и окружающей среды.
Технология Apple дает объективам более точное определение глубины, что приводит к улучшению размытости фона, среди других элементов стиля.
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