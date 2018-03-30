Тим Кук рассказал, что iPhone производится в США

В интервью американскому телеканалу MSNBC генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, почему ошибочно мнение о том, что смартфоны компании сделаны не в США .

«Компания делает комплектующие iPhone в США , а люди привыкли лишь видеть надпись о сборке конечного продукта.»

Многие компоненты для iPhone и iPad производятся в США американскими компаниями. Так стекло для iPhone и iPad выпускает компания Corning в штате Кентукки, модуль Face ID для iPhone X делается в Техасе. По словам Кука, в США также производятся различные микросхемы для устройств Apple , а также оборудование для производства iPhone.

Далее компоненты, изготовленные в Соединенных Штатах, отправляются на заводы Foxconn и Pegatron в Китае, а также на фабрику Wistron, расположенную в Индии. Там и осуществляется финальная сборка и упаковка устройств. По словам Тима Кука, производство и сборка высокотехнологичных устройств, должны выполняться в самых разных местах.