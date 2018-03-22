В Siri обнаружена уязвимость, позволяющая читать сообщения без разблокировки iPhone
В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий читать содержимое скрытых уведомлений на iPhone, без разблокировки устройства.
Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную в iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране, и требует использовать для разблокировки Touch ID или Face ID. Однако это не помогает скрыть информацию, если попросить Siri зачитать уведомления вслух.
Это не работает для сообщений iMessages и SMS-сообщений, для знакомства с их содержимым Siri всегда просит произвести разблокировку устройства. Однако, для других приложений, таких как Facebook Messenger, Slack и почтовые клиенты, Siri спокойно озвучивает содержание уведомлений, не удостоверившись, является ли владельцем устройства тот, кто их хочет услышать.
В Apple заявили, что уже осведомлены о проблеме и работают над ее решением.
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22.03.2018 11:01