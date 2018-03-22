В Siri обнаружена уязвимость, позволяющая читать сообщения без разблокировки iPhone

В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий читать содержимое скрытых уведомлений на iPhone, без разблокировки устройства.

Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную в iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране, и требует использовать для разблокировки Touch ID или Face ID. Однако это не помогает скрыть информацию, если попросить Siri зачитать уведомления вслух.

Это не работает для сообщений iMessages и SMS-сообщений, для знакомства с их содержимым Siri всегда просит произвести разблокировку устройства. Однако, для других приложений, таких как Facebook Messenger, Slack и почтовые клиенты, Siri спокойно озвучивает содержание уведомлений, не удостоверившись, является ли владельцем устройства тот, кто их хочет услышать.

В Apple заявили, что уже осведомлены о проблеме и работают над ее решением.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
Huawei официально представила смартфон P20 LiteHuawei официально представила смартфон P20 Lite
Объектив Google теперь доступен на iOSОбъектив Google теперь доступен на iOS
Смартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакованСмартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакован
Блок рекламы


Похожие новости
Второй iPhone X будет дешевле предшественникаВторой iPhone X будет дешевле предшественника
Себестоимость Samsung Galaxy S9+ дороже Note 8, но дешевле iPhone XСебестоимость Samsung Galaxy S9+ дороже Note 8, но дешевле iPhone X
Потенциальный iPhone SE 2 в стиле iPhone X показался на видеоПотенциальный iPhone SE 2 в стиле iPhone X показался на видео
Создан прибор GrayKey для взлома Apple iPhoneСоздан прибор GrayKey для взлома Apple iPhone
Google переименовала Android Wear в Wear OS. Надеется привлечь пользователей iPhone
Apple остановила производство iPhone 8 PlusApple остановила производство iPhone 8 Plus
WhatsApp позволил удалять сообщения в течение часаWhatsApp позволил удалять сообщения в течение часа
Apple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тестеApple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тесте
iPhone (2019) лишится выреза на экранеiPhone (2019) лишится выреза на экране
Смартфон LG G7 Neo окажется клоном iPhone XСмартфон LG G7 Neo окажется клоном iPhone X
Последние новости
Подгружаем последние новости