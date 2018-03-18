Создан прибор GrayKey для взлома Apple iPhone

Бывшие инженеры Apple в составе компании Grayshift разработали прибор GrayKey, который внешне очень напоминает ТВ-приставку Apple TV. Но создан он совсем для других целей – этот небольших размеров коробок предназначен для взлома любых современных смартфонов Apple.

GrayKey

На разблокировку смартфона Apple iPhone у GrayKey уходит от 3 часов до 3 дней – тут все зависит даже не от модели мобильника, а от сложности пароля, установленного владельцем. Как именно работает GrayKey, и что именно находится внутри него, разработчики не сообщают, но важен тот факт, что держать смартфон подключенным к этому прибору на протяжении всего процесса не нужно – только несколько минут на старте и пара секунд по завершении работы, чтобы прибор мог вернуть данные взлома в память телефона.

Само собой, никто не говорит о массовом производстве GrayKey – этот прибор будет собираться на заказ, и его стоимость составит 15000 долларов США для взлома iPhone, залоченных под конкретную сотовую сеть и 30000 долларов вообще для всех Айфонов. Заказчиками, само собой, выступят спецслужбы, а также преступники, которые вновь начнут красть яблочные смартфоны, взламывать их, а затем искать в памяти информацию, которую можно будет продать владельцу или частным лицам.


Максим Мишенев, MobileDevice


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