Apple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тесте

На канале в YouTube под названием EverythingApplePro было опубликовано видео дроп-теста Galaxy S9 Plus и iPhone X. Флагманы имеют стеклянные тыльные и фронтальные панели с тонкими рамками вокруг дисплея. При этом, iPhone X получил раму из нержавеющей стали, а Galaxy S9 Plus – из усиленного сплава алюминия.

Apple iPhone X vs Samsung Galaxy S9

После первого падения на боковую грань и затем на тыльную панель с высоты 1 метр устройства остались практически невредимыми. Также устройства пережили падение дисплеем вниз на бетонный пол.

Падения с высоты человеческого роста по прежнему не принесло iPhone X никаких повреждений, в то время как у Galaxy S9 Plus треснула тыльная сторона. Вторая попытка с iPhone X привела к появлению трещины на задней панели. Падение с той же высоты фронтальной панелью вниз привело к некритичному повреждению дисплеев у обоих смартфонов.

Специалисты канала EverythingApplePro заключили, что Galaxy S9 Plus и iPhone X имеют приблизительно одинаковую удароустойчивость.


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