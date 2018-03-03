Смартфон Oppo R15 соберут на процессор Helio P60

Компания Oppo работает над новым смартфоном R15 верхнего ценового сегмента, в котором, однако, не будет процессора от Qualcomm . Вместо него вендор намерен использовать новейший чип Helio P60, представлены всего несколько дней назад на MWC 2018 в Барселоне.



Чип Helio P60 от MediaTek представляет собой однокристальную систему с четырьмя ядрами, созданную в первую очередь для смартфонов среднего класса, но и более дорогие решения тоже вполне могут быть основаны на нем. Это 12-нанометровый процессор, производительность которого находится на уровне Qualcomm 660, что уже весьма неплохо, но он потребляет меньше энергии, так как 660-й производится по техпроцессу 14 нм.



В составе чипа есть квартет ядер с тактовой частотой 2 ГГц и видеокарта Mali G72 с частотой 800 МГц, но количество ее ядер производитель приводить не стал. В чипе реализована поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, а также LTE и заодно VoLTE, а производить его будет компания TSMC, контракт с которой уже заключен. Кроме того, в Р60 есть своего рода искусственный интеллект, но пока неясно, чем он занимается. Что до смартфона Oppo R15, то пока что у него нет ни характеристик, ни цены, ни даты релиза, но он точно выйдет до конца текущего года и, вероятно, будет продаваться и в РоSSии.