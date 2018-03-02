Light Phone 2: смартфон без лишних функций с E-Ink экраном

Создатели минималистичного телефона Light Phone представили улучшенную версию Light Phone 2. Новинка такая же минималистичная, как и ее предшественник, но все же включает в себя несколько новых функций.

Light Phone 2

На данный Light Phone 2 является лишь прототипом и представляет собой компактный моноблок с E-Ink дисплеем и поддержкой 4G-сетей, который умеет звонить, работать с адресной книгой, SMS и будильником. Работает телефон под управлением упрощенной версии Android – LightOS. Разработчики также рассматривают возможность добавить сервис для вызова такси Uber, навигацию с картами, музыкальный плеер и другие функции.

Light Phone 2

Предположительно, Light Phone 2 получит E-Ink дисплей и корпус из анодированного алюминия. Аппаратной основой устройства станет четырехъядерный процессор Qualcomm MSM8909W из серии Snapdragon Wear 2100, используемый для умных часов и другой носимой электроники.

Light Phone 2

Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, объем встроенной памяти – 8 ГБ (eMMC). Емкость аккумулятора достигнет 500 мАч, что позволит работать телефону несколько часов в режиме разговора и до 5 дней в режиме ожидания. Размеры новинки составят 91?55?6,5-7,5 мм, а вес – 80 грамм.

Первые поставки Light Phone 2 запланированы на апрель 2019 года. Стоимость аппарата по предзаказу составит $250.


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