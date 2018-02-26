Беспроводная зарядка Apple AirPower Wireless Charging Mat выйдет в марте

Ровно полгода назад состоялся анонс новых Айфонов с поддержкой беспроводной зарядки, и все они уже давно с переменным успехом продаются по всему миру. Также была представлена док-станция Apple AirPower Wireless Charging Mat для беспроводной подзарядки, и вот она-то как раз так и не поступила в продажу, хотя сегодня была предназначена новая предварительная дата ее релиза.



Как утверждают компетентные источники, подставка Apple AirPower Wireless Charging Mat выйдет уже в марте текущего года, но пока что только в белом цвете корпуса. Она получит довольно большие размеры корпуса, что позволит класть на нее одновременно Айфон, часы Watch и футляр от наушников AirPods в новой его модификации. Казалось бы, отличная новость, но это, на самом деле, не так, ведь мы имеем дело с продукцией Apple .



Стало известно, что каждый экземпляр Apple AirPower Wireless Charging Mat будет продаваться по цене отличного смартфона Xiaomi Mi Max 2, который сейчас в ряде интернет-магазинов можно купить за $200. То есть встает выбор – отдать две сотни долларов за мобильник с отличными характеристиками или просто за док-станцию. Мы рекомендуем отдать предпочтение продукции Xiaomi, поскольку Apple использует Qi – самый распространенный стандарт беспроводной зарядки, и соответствующие станции можно приобрести в КНР в 10-20 раз дешевле.