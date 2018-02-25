Apple снабдит новые iPhone боковым сенсорным экраном

В Управление по патентам и товарным знакам США была опубликована новая патентная заявка от Apple , согласно которой в будующих iPhone может появиться боковая сенсорная панель.

На боковой грани новых смартфонов расположится мини-дисплей с пиктограммами и дактилоскопическим сканером. При прикосновении к определенной площадке, будут выполняться дополнительные функции.

Завка была подана на регистрацию в конце прошлого года. Будем надеяться, что когда-нибудь iPhone с боковой сенсорной панелью появится на мобильном рынке.