Apple снабдит новые iPhone боковым сенсорным экраном

В Управление по патентам и товарным знакам США была опубликована новая патентная заявка от Apple, согласно которой в будующих iPhone может появиться боковая сенсорная панель.

iPhone с дисплеем на боковых гранях

На боковой грани новых смартфонов расположится мини-дисплей с пиктограммами и дактилоскопическим сканером. При прикосновении к определенной площадке, будут выполняться дополнительные функции.

Завка была подана на регистрацию в конце прошлого года. Будем надеяться, что когда-нибудь iPhone с боковой сенсорной панелью появится на мобильном рынке.


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