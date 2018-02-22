Наследник iPhone SE получит увеличенный дисплей

Китайский ресурс QQ.com, со ссылкой на источники в цепочке производственных поставок, поделился информацией относительно готовящегося к выпуску бюджетного смартфона iPhone SE 2. Дизайн грядущей новинки будет схож с оригинальным iPhone SE: тот же корпус с металлической задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой.

iPhone SE 2

Предположительно, iPhone SE 2 получит 4,2-дюймовый дисплей. Размеры смартфона, по сравнению с его предшественником iPhone SE, не изменятся, поскольку рамки вокруг экрана станут уже. Аппаратной основой устройства станет процессор Apple A10 Fusion в тандеме с 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 ГБ или 128 ГБ. Согласно слухам, смартфон получит возможность беспроводной зарядки и сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.

Помимо этого, аппарат получит 12-мегапиксельную основную и 7-мегапиксельную фронтальную камеры, поддержку беспроводных модулей Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC для Apple Pay, A- GPS, BDS и ГЛОНАСС.

Официальный релиз iPhone SE 2 состоится на конференции для разработчиков WWDC 2018, которую Apple проведет с 4 по 8 июня. Ориентировачная стоимость новинки составит $630.


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