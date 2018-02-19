FCC показала смартфон Huawei P20 Lite вживую
Федеральная комиссия по связи FCC опубликовала пару фотографий грядущего смартфона Huawei P20 Lite, до анонса которого остается чуть больше месяца. Это будет младший представитель новой серии Р20, и у него в экране есть та самая монобровь, которая так раздражает в облике смартфона iPhone X.
На фото Huawei P20 Lite показан живьем – это уже не рендеры, так что итоговая версия смартфона будет выглядеть именно так. В отличие от старших представителей серии, здесь нет тройной камеры на тыльной панели – присутствует лишь двойной модуль со светодиодной вспышкой, и здесь же помещен сканер отпечатков пальцев. Экран смартфона имеет безрамочный дизайн и диагональ 5,8 дюйма с разрешением 2280х1080 точек, а вырез нужен для размещения сенсоров, фотокамеры и разговорного динамика.
Внутри Huawei P20 Lite стоит процессор Kirin 970 с искусственным интеллектом, есть 4 Гб ОЗУ, 32 Гб постоянной памяти, порт USB-C, вход под наушники, два слота под SIM-карты, батарея 3000 мАч и прошивка Android 8 Oreo. Huawei P20 Lite покажут 27 марта в Париже вместе с моделями Huawei P20 и Huawei P20 Plus, которые смогут похвастать тройной основной камерой с разрешением 40 Мп в сумме.
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