Samsung выпустит смартфон Galaxy J4

Компания Samsung собирается выпустить новый смартфон Galaxy J4 из числа бюджетных. Его уже протестировали в Geekbench, и результат, само собой, нельзя назвать выдающимся. Сроки анонса Galaxy J4 не сообщаются, но Samsung запланировала масштабную презентацию на MWC 2018 в конце текущего месяца, где также будут представлены флагманы S9 и S9+.

Galaxy J4

В документации Galaxy J4 проходит под именем j4lte, так что хотя бы поддержка сотовых сетей 4G в нем точно будет. Исходя из предоставленного описания, в смартфоне окажутся 2 Гб оперативной памяти и процессор Samsung 7570 с четырьмя ядрами, и управляться вся электроника будет ОС Android 8 Oreo с фирменной прошивкой Experience.

Стоимости у Galaxy J4 нет, а результаты его тестирования в бенчмарке сопоставимы с результатами, продемонстрированными ранее Xiaomi Redmi 5A на процессоре Qualcomm 425. Впрочем, едва ли новый бюджетник от Samsung сравнится по цене со смартфоном Xiaomi, что мало кого удивит. В этом году новая J-серия Samsung будет состоять из пяти моделей – J2, 3, 4, 6 и 7. Как видно, довольно популярного аппарата J5 в перечне нет, и причину отказа от него еще предстоит выяснить.

Максим Мишенев, MobileDevice


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